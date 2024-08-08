هذا موعد التسجيلات النهائية للالتحاق بالجامعة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الخميس، أن التسجيل النهائي للدخول الجامعي سيكون إلكترونيا وبصفر ورقة، وذلك إبتداء من يوم 10 أوت على الساعة منتصف الليل إلى غاية 15 أوت 2024.

وأضاف بداري في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه يتوجب على الطلبة الدخول الى الأرضية الرقمية عبر مسح رمز الاستجابة السريع ( QrCode) ، أو الولوج عن طريق الحساب الظاهر في شهادة البكالوريا، كما أن التّأكد من التّوجيه، حسب الموعد المخصص لكل طالب، المبين في بطاقة التّوجيه.

وأكد الوزير بداري، أن دفع حقوق التسجيل يكون باستعمال البطاقة الذهبية حصرا، ناهيك عن دفع حقوق النّقل للمعنيّين بالاستفادة من النّقل الجامعي باستعمال البطاقة الذهبية حصرا، و قديم طلب الإيواء للمعنيين بالإقامة عبَرْ نفس الأرضية، وهذا باختيار 3 إقامات على الأكثر.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الطالب يتحصل على بطاقة الطالب الافتراضيّة مباشرة عبر هاتفه الذّكي بعد إتمام عمليّة التّسجيل.