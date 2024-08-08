4 مجازر جديدة في غزة

ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد شن طيران الاحتلال الصهيوني، غارات جوية عليه، ظهر اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال الصهيوني، قد شنت غاراتٍ عنيفة على بلوك 12 في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 15 فلسطينياً بينهم أطفال، فيما أضافت مصادر قصف طائرات الاستطلاع مجموعة من الفلسطينيين خلف محطة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات، ما أدى لارتقاء 4 شهداء مع صعوبة وصول طواقم الإسعاف إليهم بسبب كثافة القصف الجوي.

وكانت طائرات الاحتلال الصهيوني قد شنت غارات جوية على مناطق متفرقة من القطاع منذ صباح اليوم الخميس، إضافة إلى غارات من مدفعية الاحتلال.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة في قطاع غزة، راح ضحيتها 22 شهيداً و77 جريحاً، كان آخرها مجزرة مخيم البريج، كما وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين شهداء تم استهدافهم على شارع صلاح الدين شمال شرق النصيرات.

ويستمر جيش الاحتلال بشن حرب إبادة على قطاع غزة منذ 10 شهور، ارتقى فيها 39699 شهيداً و 91722 جريحاً فلسطينياً، مع دمار واسع لكافة مرافق الحياة في القطاع.