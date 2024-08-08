توقيف 7 داعمي للإرهاب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان وزارة الدفاع، في حصيلة عملياتية خلال الفترة الممتدة من 31 جويلية إلى 07 أوت 2024، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت (77) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (10) قناطير و(95) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، بالإضافة إلى ضبط (3,88) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(1.571.623) قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (130) شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح، وضبطت (20) مركبة و(107) مولد كهربائي و(93) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتوقيف (12) أشخاص أخرين وضبط (17) بندقية صيد ومسدسات (03) آلية و(30.817) لتر من الوقود، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (260) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، يضيف البيان.

وتوقيف (770) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.