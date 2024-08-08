إجراءات مهمة بخصوص تسقيف أسعار القهوة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إن الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة، للتحكم في ارتفاع أسعار مادة القهوة، في الأسواق الدولية، مطمئنا التجار المستوردين، في إطار التحويل والتصنيع بأن مصالحه قامت بجهود كبيرة لضمان تسقيف أسعار المادة.

وخلال إشرافه على مراسم تكريم المتخرجين من مركز التكوين التابع للغرفة التجارية للتجارة والصناعة اليوم الخميس، أكد زيتوني، أن "الرئيس تبون ألّح على أن تكون مادة القهوة في متناول الجزائريين باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفرها بأسعار معقولة".

والاجتماع الوزاري المشترك، الذي توّج بقرارات مهمة بشأن تسقيف أسعار القهوة، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع أسعار ذات المادة التي انتقلت من 2.5 دولار للكيلوغرام الواحد إلى ما يقارب 7 دولار، مرجعا ذلك إلى التقلبات الجوية وظاهرة الجفاف وكذا المضاربات التي تشهدها السوق الدولية، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية والأمنية.