شاشة عملاقة بقرية بيبان مصباح لمتابعة نهائي الملاكمة

وافقت، اليوم، بلدية عين بوشقيف بولاية تيارت، على نصب شاشة عملاقة من طرف أحد أبناء الولاية، صاحب المبادرة، المسمى نور الدين زواوي بوسط قرية بيبان مصباح التي ترعرعت فيها البطلة إيمان خليف، وتحتضن بيت عائلتها، قصد السماح لأكبر عدد من المواطنين وفي أجواء حماسية تشجيعية، متابعة النزال النهائي لأولمبياد باريس في الملاكمة في وزن 66 كلغ، غدا الجمعة الذي ستكون إبنة القرية إيمان خليف طرفا مهما فيه عندما تنافس الملاكمة الصينية يانغ لو في وزن 66 كلغ، على الميدالية الذهبية التي ستكون الثانية للجزائر في هذا المحفل الدولي بعد ذهبية كيليا نمور في الجمباز و ترقب ثالث ذهبية لبلدنا عندما يصل العداء جمال سجاتي إلى نهائي 800 متر بعد تأهله إلى نصف النهائي في ذات المنافسة وهو إبن الحزائر و مسقط رأسه مدينة السوقر الواقعة على بعد 14 كلم عن قرية بيبان مصباح.

وسبق لولاية تيارت أن احتضنت رياضيين أهدوا الجزائر الميداليات الذهبية في المنافسات الدولية نذكر منهم العداء سعيد بلحوت الحائز على الذهبية السابعة لبلدنا في نصف ماراطون ألعاب البحر الأبيض المتوسط بألميريا الاسبانية صائفة 2005، وتتويج خالد زوبيدي نائبا لبطل العالم في المرة الحديدية قبل نحو 15 سنة تقريبا قبل أن بنصب مدربا للمنتخب الوطني للكرة الحديدية.