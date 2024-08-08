استرجاع 23 مصنعا ضمن الأملاك والأصول المصادرة

تم استرجاع 23 مصنع في قطاع الصناعة ضمن الأملاك والأصول المصادرة.

وجاء في بيان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أنه تتفيذا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية، عقد اليوم الخميس 8 أوت 2024 وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إجتماع عمل مع الرؤساء المدراء العامون للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع والتي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة".

وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية أعطى الوزير تعليمات تقضي بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال والتي يقدر عددها ب 23 مصنع في قطاع الصناعة، يضيف البيان.

كما شدد الوزير رؤساء المجمعات على ضرورة التقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية يوم الأحد المقبل للانتهاء من العملية، حسب المصدر.

من ناحية أخرى فقد تم تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع والتي ستسوى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.