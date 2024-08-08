تواصل اخماد الحرائق بهذه الولايات

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة الثانية زوالا.

ووفق بيان لذات المصالح المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه تم إخماد حريق أدغال وأحراش بحوش الريح بلدية مفتاح ولاية البليدة.

كما شهدت ولاية تبسة حريق غابة بجبل الحوض بلدية مرسط وحريق أدغال وأحراش بحي رفاس رضوان ببلدية عنابة وحريق بمشتة تافيراست بلدية تسدان حدادة بميلة وعملية الاخماد لازالت متواصلة.

أما بالنسبة لولاية غرداية نشب حريق نخيل بحي السوارق بلدية متليلي، وبولاية إن صالح نشب حريق نخيل ببساتين جافو بلدية إن صالح وعملية الإخماد لازالت متواصلة .