هذا هو سلم المنح الخاص بالحكام والرسميين في مباريات البطولة

سيحصل الحكام الرئيسيون الذين سيديرون مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الموسم المقبل على منحة تقدر بـ 000 80 دينار، مقابل 000 70 دينار للحكام المساعدين.

ووفق سلم المنح الخاص بالحكام والرسميين الذي ارسلته، اليوم الخميس، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) لمختلف الرابطات، سيحصل الحكم الرابع وحكما تقنية الفيديو المساعد "فار" على منحة تقدر بـ 000 30 دينار لكل واحد، بالنسبة لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"(موسم 2024/ 2025) التي ستعطى إشارة انطلاقها يومي 13 و 14 سبتمبر المقبل.

وفي بطولة الرابطة الثانية هواة، سيحصل الحكم الرئيسي على منحة 000 40 دينار، فيما قدرت منحة الحكمين المساعدين بـ 000 25 دينار عن كل مقابلة، والحكم الرابع على مبلغ 000 15 دينار جزائري.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة الرابطة الثانية هواة (موسم 2024/2025) ستنطلق يوم 20 سبتمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن هذه المنح ثابتة وتشمل كافة المصاريف، كما تخضع لاقتطاع الرسوم، وأن الرسميين الذين يسافرون لمسافة تزيد عن 1000 كلم (ذهابا وايابا) سيحصلون على منحة إضافية قدرها 000 10 دج.

وبخصوص المباريات الودية، فقد حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تعويضات حكام المباريات بنسبة 50 بالمائة من تعويضات المباريات الرسمية ولكنها ستكون على عاتق النادي أو الجهة المنظمة.