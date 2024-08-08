العداء قواند يوجه رسالة للمنتقدين

تحدث العداء محمد علي قواند، اليوم الخميس، عن الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها الرياضيون الجزائريون المشاركون في أولمبياد باريس، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قواند في تصريحات نقلتها اللجنة الأولمبية الجزائرية على صفحتها في "الفايسبوك": لدي رسالة إلى الناس الذين ينتقدون الرياضيين الجزائريين المشاركين في الأولمبياد، يجب أن تعرفوا أن الرياضي يحضر مدة عام كامل، نحن نموت في التدريبات من أجل تشريف الجزائر".

وأضاف ذات المتحدث: "يوجد أشخاص ينتقدون الرياضيين من المنزل لكنهم لا يعلمون أن الرياضيين لم يلتقوا بعائلاتهم منذ شهور، أنا شخصيا قضيت العيد بعيدا عن العائلة كنت أشارك في الملتقيات لكي أحسن مستواي وأستطيع أن أشرف بلدي".

وكان قواند قد افتك تأهله للدور نصف النهائي لسباق 800 متر، في منافسة ألعاب القوى ضمن الألعاب الاولمبية باريس 2024، بفضل مرتبته الثانية في منافسات الاستدراك والتوقيت المسجل (1:11.37)، معدلا في نفس الوقت رقمه الشخصي، اليوم الخميس على مضمار ملعب "ستاد دو فرانس".