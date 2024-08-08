بيان هام لحملة المترشح عبد المجيد تبون

أعلنت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس في بيان لها، عن مباشرة تنصيب هياكلها، مؤكدة بأنه لحد الساعة لم يتم إصدار أي اعتماد رسمي لتعيين منسقين على المستوى المحلي أو خارج الوطن.

ووفق بيان للمديرية فإنها "تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحر".

ونوهت المديرية- يضيف نفس المصدر- "بأن المترشح الحر عبد المجيد تبون، لطالما التزم بحظر كل تداخل بين المال والسياسة، وسيحرص كل الحرص ضمن حملته الانتخابية الحالية على الاحترام الصارم للنصوص القانونية التي كرست الفصل بين المال والسياسة، وجسدت الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية والتي تم إدراجها ضمن الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

وعليه تدعو مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون "كل شخص تعرض للتغليط أو الاحتيال للتبليغ ورفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، كما تحتفظ مديرية الحملة بحقها في المتابعة القضائية"، وفقا لذات المصدر.