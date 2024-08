Récupération de 23 usines parmi les biens et actifs confisqués

Vingt-trois usines dans le secteur de l'industrie ont été récupérées parmi les biens et actifs confisqués.

Selon un communiqué publié sur la page officielle Facebook du ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, le ministre Ali Aoun a dirigé, ce jeudi 8 août 2024, une réunion de travail avec les présidents-directeurs généraux des groupes et entreprises publiques du secteur ayant bénéficié de certains biens et actifs confisqués. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Président de la République concernant les biens et actifs confisqués conformément à des décisions judiciaires définitives.

Lors de cette réunion, à laquelle ont assisté des représentants de la Direction Générale des Domaines Nationaux, le ministre a donné des instructions pour assurer la gestion et la supervision rapide de ces unités, au nombre de 23 usines dans le secteur industriel.

Le ministre a également insisté sur la nécessité pour les présidents des groupes de se rapprocher et de coordonner avec les services des biens de l'État au niveau local pour accélérer la préparation des différents contrats nécessaires à cette opération, qui doivent être finalisés dimanche prochain.

Par ailleurs, certaines unités et actifs ont été transférés au profit de certaines entreprises publiques du secteur, et toutes ces opérations seront régularisées conformément aux procédures légales en vigueur.