إطلاق منصة رقمية لاقتناء الطوابع الجبائية

أطلقت المديرية العامة للضرائب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، المنصة الرقمية "طابعكم"، التي تتيح لمستعمليها الدفع الإلكتروني لحقوق الطوابع الجبائية واستخراجها عبر الإنترنت.

وأشرف على إطلاق هذه المنصة وزير المالية، لعزيز فايد، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، وسيط الجمهورية، مجيد عمور، ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية التهيئة العمرانية، وكذا ممثلين عن البرلمان بغرفتيه.

وتتيح هذه المنصة، المتوفرة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، دفع حقوق الطابع المستحقة عبر بطاقة الذهبية أو بطاقة الدفع البنكية، وتحميل وصل الدفع وكذا طبعه.

ويشكل هذا الوصل، حسب الشروح المقدمة بالمناسبة، وثيقة إلكترونية تدرج في مرحلة أولية في ملفات جواز السفر المستخرج في الجزائر، بطاقة التعريف الوطنية (في حالات خاصة)، وكذا رخصة السياقة.

وسيتم في "الأيام القادمة" توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل وثائق إدارية أخرى، تتمثل في جواز السفر الصادر خارج الوطن، تأشيرات السفر، السجلات التجارية، عقود النقل، بطاقة الإقامة للأجانب وكذا الوثائق القنصلية.

ويمكن الولوج لهذه المنصة، المتوفرة بثلاثة لغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية)، عبر الموقع الإلكتروني (tabioucom.mf.gov.dz)، فيما تم وضع خلية دعم ومساعدة لاستقبال انشغالات المستخدمين وتوجيههم، عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وتم التأكيد خلال الشروح المقدمة، على أن تصميم هذه المنصة تم من طرف فرق عمل شكلت على مستوى كل من وزارة المالية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تجمع النقد الآلي، شركة النقد الآلي والمعاملات التلقائية بين البنوك وكذا مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

وبهدف الوقوف على حسن عمل هذه المنصة, تم تقديم عرض تطبيقي باستعمال بيانات حقيقية, أظهر سلاسة كبيرة أثناء عملية اقتناء واستخراج الطوابع الجبائية.

وشهدت مراسم إطلاق المنصة، توقيع اتفاق شراكة وتعاون بين كل من المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والذي سيحدد الكيفيات العملية للتأكد من صحة إيصالات الدفع الالكتروني لحقوق الطابع والمصادقة عليها.