مستجدات مصنع تركيب السيارات بباتنة

كشفت ولاية باتنة، اليوم الخميس، عن قرب إعادة فتح مصنع لتركيب السيارات، وذلك بعد تكليف المؤسسة العمومية "فوندال" بإدارته.

وجاء في بيان الولاية: "في إطار متابعة وضعية مصنع تركيب السيارات بباتنة (الذي كان يخصّ شركة كيا سابقاً)، استقبل والي ولاية باتنة، محمد بن مالك، كلاً من الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية فوندال، مرفوقاً بفريقه الإداري، ومدير أملاك الدولة. يأتي هذا اللقاء تنفيذاً لمقررات مجلس مساهمة الدولة، حيث تم تكليف المؤسسة العمومية فوندال بإدارة المصنع".

ووفق ذات المصدر، دعا الوالي المؤسسة المعنية إلى البدء فوراً في عملية جرد المعدات وتجربة الآلات بالتنسيق مع مدير أملاك الدولة والمتصرف المسؤول عن إدارة المصنع، وذلك بهدف إعادة فتح المصنع واستئناف نشاطه الأصلي المتمثل في تركيب السيارات.