استرجاع فنادق ضمن الأملاك المصادرة

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، اليوم الخميس، استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية.

ووفق بيان وزارة السياحة عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، جلسة عمل مع الرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية، وتعلق الأمر بخصوص استفادة المجمع من الأصول والأملاك التي كانت موضوع مصادرة في إطار مكافحة الفساد، وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة.

وحسب ذات المصدر يتعلق الأمر بفندقين متواجدين على مستوى الجزائر العاصمة واللذان تم إدماجهما إلى مؤسسة التسيير السياحي الجزائر، فندقين ومشروع مركب سياحي (بنغالوهات) على مستوى (أزفون، عزازقة) بولاية تيزي وزو، والذين تم إدماجهم إلى مؤسسة التسيير السياحي تيزي وزو، مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة والذي تم إدماجه إلى مؤسسة التسيير السياحي غرداية.

وخلال الاجتماع أسدى الوزير –يضيف البيان- تعليمات للرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية قصد أخذ على جناح السّرعة التدابير اللازمة، لإعادة بعث النشاط على مستوى الوحدات الفندقية المستلمة والتي أصبحت الآن ضمن الحظيرة الفندقية للمجمع، بالإضافة إلى الانطلاق في عملية استكمال أشغال المؤسسات الفندقية التي في طور الانجاز.