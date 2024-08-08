وفاة الرئيس الأسبق لـ"الكاف" عيسى حياتو

توفي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبق، الكاميروني عيسى حياتو، اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 78 عاما، وفق ما نقلت عدة وسائل إعلام.

وتولي عيسى حياتو منصب رئيس الاتحاد الإفريقي (الكاف) منذ عام 1988 حتى عام 2017 ليخلفه أحمد أحمد قبل أن يرحل هو الآخر ليصبح باتريس موتسيبي هو رئيس "الكاف" الحالي.

وشهدت فترة ولايته في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توسع كأس الأمم الإفريقية، وإضافة المزيد من المنتخبات الإفريقية في كأس العالم، وتعزيز البنية التحتية لكرة القدم في جميع أنحاء القارة.

كما شغل حياتو منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤقتًا من أكتوبر 2015 إلى فيفري 2016، بعد إيقاف سيب بلاتر عن ممارسة مهامه. وقد جاءت فترة قيادته القصيرة لـ"الفيفا" خلال واحدة من أكثر الأوقات اضطرابًا في تاريخ المنظمة، ومع ذلك فقد نجح في توجيهها خلال فترة حاسمة بهدوئه وسلطته المعهودة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "لقد فقدنا قائدًا عظيمًا، رجلًا كرس حياته لتنمية كرة القدم في إفريقيا. سيظل إرثه مصدر إلهام لنا بينما نمضي قدمًا في مهمتنا لتطوير الرياضة في القارة".

وأضاف، لقد ترك رحيل حياتو فراغاً عميقاً في عالم كرة القدم، وخاصة في إفريقيا، حيث لم يكن مجرد قائد بل كان أيضاً مرشداً لكثيرين. لقد تركت جهوده في الترويج لكرة القدم الإفريقية إرثاً دائماً سيظل في الأذهان لأجيال.

وتمثل وفاة عيسى حياتو نهاية حقبة في تاريخ كرة القدم الإفريقية.