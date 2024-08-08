أول ميدالية للأردن في أولمبياد باريس

أهدى نجم التايكواندو زيد مصطفى الأردن أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، محققا الفضية بعد أن انهزم في نهائي وزن تحت 68 كلغ أمام نظيره الأوزبكي أولوغبيك راشينوف.

وتعتبر هذه الميدالية الثالثة للأردن في مسابقة التايكواندو والرابعة بالمجمل في تاريخ مشاركاتها في الألعاب حتى الآن، حيث افتتح أحمد أبو غوش رصيد المملكة بفوزه بأول أول ميدالية ذهبية على الإطلاق في التايكواندو أيضاً في وزن -68 كلغ خلال دورة ريو دي جانيرو 2016، في حين أحرز صالح الشرباتي فضية وزن -80 كلغ في دورة طوكيو 2020 (أقيمت في 2021).

كما توّج عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في وزن -67 كلغ في الكاراتيه في دورة طوكيو أيضاً.