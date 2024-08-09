أسعار النفط تنتعش

ارتفعت أسعار النفط هامشيا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، على خلفية المخاوف من قطع الإمدادات ونقص مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وتتجه أسواق النفط إلى قطع سلسلة من الخسائر، التي امتدت 4 أسابيع، وسط توقعات بتحقيق مكسب أسبوعي يصل إلى 3%، مع تهدئة بيانات الوظائف الأمريكية المخاوف بشأن الطلب، واستمرار المخاوف من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 06:53 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.06%، لتصل إلى 79.21 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم سبتمبر، بنسبة 0.09%، لتصل إلى 76.26 دولارا للبرميل، حسب الأرقام التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3% على أساس أسبوعي، إذ أثارت التوترات في الشرق الأوسط مخاوف بشأن العرض، ما دعّم أسعار النفط.