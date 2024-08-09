إيمان على موعد مع التاريخ

تتطلع الملاكمة إيمان خليف (66 كلغ)، مساء اليوم الجمعة بباريس، إلى الحصول على أول ميدالية ذهبية جزائرية في رياضة الملاكمة النسوية.

وفي أول نهائي أولمبي مبرمج ابتداء من الساعة (21:50 بتوقيت الجزائر)، بملعب رولان غاروس، سترفع إيمان ذات 25 ربيعا، التي ظهرت بمستوى خارق منذ بداية مشوارها في أولمبياد 2024، التحدي أمام منافستها، المخضرمة الصينية يانغ ليا (32 سنة) في حوار ساخن بين أحسن المنافستين على الساحة الدولية.

إيمان التي أكدت سيطرتها المطلقة منذ بداية دورة الملاكمة النسوية لأولمبياد 2024، والتي تحظى بدعم جماهيري كبير، لم تترك أية فرصة لكل منافساتها التي واجهتهن خلال الأدوار الأولى للمسابقة. وستكون في منازلتها النهائية في ثوب المرشحة بعد تسجيلها لثلاثة انتصارات بقرار جماعي للحكام، أمام على التوالي الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت في الدور ثمن النهائي، والمجرية لوكا آنا هاموري (5-0) في الدور ربع الهائي والتايلندية جانجام ىسوانافانغ في الدور نصف النهائي بنفس النتيجة.

وكانت إيمان قد صرحت بعد نزالها في الدور ما قبل الأخير قائلة: "مثل كل الرياضيين الحاضرين في الألعاب الأولمبية، أنا هنا في باريس من أجل هدف واحد: الميدالية الذهبية. أتمنى أن أكون في مستوى هذه الآمال يوم الجمعة لإسعاد كل الجزائريين وأنصاري عبر العالم"، مضيفة: "إني متأكدة بأن هذه المنازلة من أجل اللقب الأولمبي ستكون ذات مستوى رفيع. سنحضر جيدا هذا النهائي مع طاقمي الفني، لبلوغ الهدف الذي سطرناه منذ ثلاث سنوات".

وفي الركن الاخر للحلبة، ستجلس الصينية يانغ ليو، وهي ملاكمة عنيدة ومخضرمة تبلغ من العمر 32 سنة، معروفة بقوتها ودقتها وتزخر بسجل ثري، سيطرت هي الاخرى على جل منافساتها في الأدوار التمهيدية بما فيها منازلة الدور نصف النهائية أمام التايوانية نيان شين شان التي تغلبت عليها بنتيجة ) 4-1(

وسيكون هذا النزال بمثابة مواجهة بين طريقتين مختلفتين، فخليف تلاكم بخفة وقدرة على تفادي الضربات، بينما تعرف ليو بقوتها واندفاعها القوي. وسيكون اللقاء عبارة عن اختبار قوي للتحمل والاستراتيجية وكل خطأ يدفع ثمنه غاليا.