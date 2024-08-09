حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة

استُشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح وفجر الجمعة، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ 308، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بانتشال جثامين 4 شهداء وعددا من الجرحى إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة مطر، بمخيم النصيرات، وجرى نقل الجرحى إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين، أحدهما طفل، في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد شاب برصاص قناصة الاحتلال في البلدة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا شرق مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن إصابة 18 مواطنا بينهم أطفال.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة المغراقة وسط القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.