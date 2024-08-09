قرار يخص ملعب حسين آيت أحمد

وضعت وزارة الشباب والرياضة، ملعب حسين آيت أحمد تحت تصرف مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو.

وتلقى مدير الشباب والرياضة، عزيز طاهير قرارا من وزارة الشباب والرياضة بتعينه مديرا للملعب للإشراف على تسييره واستغلاله خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة موبيليس، المالكة لفريق شبيبة القبائل قد تراجعت عن فكرة طلب تسيير الملعب بسبب الأعباء المالية الكبرى وأيضا غياب التخصص في إدارة وصيانة ملعب عملاق بمرافقه المتعددة.

وأشار مصدر مسؤول بأن شبيبة القبائل ستكتفي ببطلب تسيير الملعب خلال أيام المباريات فقط لعدم القدرة وعدم الاختصاص أيضا.

ولا تبدو مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو بدورها في وضع أفضل للتكفل بهذا الصرح الرياضي وهو الوضع ذاته الذي تعرفه مختلف الملاعب الجديدة في الجزائر.

وكان من الضروري فتح المجال أمام أصحاب الاختصاص أو حتى إنشاء شركات متخصصة في هذا المجال للحفاظ و ضمان استغلال وصيانة هذه المكتسبات الرياضية الكبرى.