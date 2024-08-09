لجنة خاصة في ملعب علي لابوانت

سيتم تأهيل ملعب علي عمار المدعو لابوانت الخاص بفريق مولودية الجزائر قريبا للمنافسة الكروية تحسبا لتحول بطل الجزائر للاستقبال به الموسم المقبل.

حيث ستزور لجنة تأهيل الملاعب التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الأحد المقبل هذا الملعب لمعاينته تمهيدا لمنحه الضوء الأخضر لاستقبال المنافسات المحلية ومنها المنافسات القارية والدولية.

وبدا لافتا أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم خص الشركة الرياضية ذات الأسهم لمولودية الجزائر من دون النادي الهاوي لمرافقة لجنتها لتأهيل الملاعب خلال الزيارة المقررة يوم الأحد.

ولازال الوضع القانوني والإداري لملعب علي عمار غامضا ما بين وضع الملعب تحت تصرف الشركة الرياضية للعميد أو النادي الهاوي ولو أنهما يبقيان غير مؤهلين من الناحية التقنية والتنظيمية لتسيير هذا الصرح الرياضي في الفترة الحالية واستغلاله وبالخصوص التكفل بصيانته.