وزيرة الثقافة: 65 مليون دينار لترميم قصبات عين صالح

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صوريا مولوجي، اليوم الجمعة، على تدشين فرع للديوان الوطني للحظيرة الثقافية الأهقار بعين صالح، والذي يضم ثلاثة (03) مراكز للحراسة والمراقبة في كل من إينغر، فقارة الزوي، أراك، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها ممثلة الحكومة إلى الولاية.

وكشفت مولوجي، بمناسبة زيارتها للمعلم الأثري التاريخي "قصبة باجودة"، التي تعّد من أهم القصبات في ولاية إن صالح، وتضم عدة معالم ورموز تاريخية، عن العمل على اتخاذ قرار وزاري بفتح دعوى تصنيف لقصر باجودة على قائمة التراث الوطني، كمعلم ثقافي إلى جانب تخصيص غلاف مالي لترميم القصبة يقدر بـ 65 مليون دج، بالإضافة إلى تسجيل قصبة العرب، وقصبة أولاد حنيني، وقصبة المرابطين وقصبة وزاوية الماء على قائمة الجرد الإضافي تحسبا لتصنيفها وطنيا.

كما أعلنت الوزيرة، عن توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، علم الإنسان والتاريخ ومديرية الديوان الوطني للحظيرة الثقافية أهقار، حيث استفادت الحظيرة من مبلغ مالي في إطار دعم الصندوق الوطني للتراث يقدر بـ 6 مليون دج، والذي يتعلق بتعزيز البحث والتوثيق لهذه الممارسات والتعابير.

ويرتكز هذا العمل على توثيق الممارسات الثقافية التقليدية من خلال جمع البيانات التاريخية والأنثروبولوجيا، وحماية الموروث الثقافي غير المادي للأجيال القادمة عبر تقنيات حديثة وأساليب مبتكرة، وتعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي التقليدي بين سكان المنطقة والزوار.

كما تابعت الوزيرة، خلال زيارتها للولاية، عدد من الأنشطة الثقافية والمكتبات حيث تم إهداء 2000 كتاب لفائدة الأخيرة من أجل إثرائها.