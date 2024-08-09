اندلاع عدة حرائق في الغطاء النباتي اليوم بهذه الولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والغابات، والتي تم رصدها، في تمام الساعة 14سا و30 دقيقة.

وحسب بيان نشرته ذات المصالح، عبر صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك"، فقد اندلع حريق أدغال وأحراش بأفتيس ببلدية صدوق في ولاية بجاية، أين لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

كما تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بـ 04 طرق، ببلدية بجاية، أخمد نهائيا.

وفي بجاية دائما، اندلع حريق أشجار مثمرة بشارع الشهيد سلوانة ببلدية أوزلاقن، حيث تم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية البويرة، اندلع حريق أدغال وأحراش بمنطقة تيفيراس ببلدية قرومة، حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وفي ولاية سطيف، اندلع حريق أشجار مثمرة ببلدية تالة ايفاسن، أين تم إخماده فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

أما في ولاية ميلة، فقد أشار البيان إلى اندلاع حريق أشجار مثمرة بحي باردو ببلدية ترعي بايبان، حيث تم إخماد الحريق، فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.