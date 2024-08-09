"النهائي سيلعب على المستوى الذهني"

أكد اختصاصي المسافات نصف الطويلة، العداء الجزائري، جمال سجاتي الذي يتطلع لحصد ميدالية ذهبية في سباق الـ800 متر لدورة الألعاب الأولمبية بأن "كل السيناريوهات واردة" في النهائي المبرمج يوم غد السبت (سا 18:05 بتوقيت الجزائر) على ميدان ألعاب القوى لستاد دو فرانس.

وصرح سجاتي –لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا: "سيعرف النهائي مشاركة أحسن العدائين الثمانية في اختصاص 800م، إنهم أبطال حقيقيون يطمحون لهدف واحد، وهو الفوز بميدالية. شخصيا، أتوقع كل السيناريوهات، في رحلة البحث عن ميدالية في سباق يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات".

وأضاف البطل الجزائري البالغ من العمر (25 سنة) قائلا: "سيلعب السباق على الجانب المعنوي، وخاصة من حيث تسيير الضغط القوي قبل السباق، فضلا عن إيقاع السباق الذي سيكون حاسما لتحديد البطل الأولمبي. لقد حضرت نفسي لكل الاحتمالات الواردة يوم السباق النهائي".

وتأهل سجاتي، المرشح الأول للقب الأولمبي، بعد تألقه اللافت خلال موسم الدوري الماسي بتحقيقه في شهر جويلية الماضي ثالث أحسن رقم لكل الأزمنة (1د 41 ثا 46 ج)، عن جدارة واستحقاق لنهائي 800م لأولمبياد 2024، بانتزاعه، صباح اليوم الجمعة، المركز الأول لمجموعته، في الدور نصف النهائي في ظرف (1د 45 ثا 08 ج).

وشدد البطل الجزائري على أهمية عامل الاسترجاع بعد الجهود المبذولة خلال الدور نصف النهائي حتى يكون على أتم الاستعداد لخوض سباق النهائي في أحسن الظروف.

وقال سجاتي الذي يحلم بإهداء الجزائر، ميدالية ذهبية جديدة بعد تلك التي حصلت عليها الجمبازية كايليا نمور: "سأستغل يوم الراحة الذي يسبق النهائي حتى أسترجع كل إمكانياتي وآمل في استعادة كل طاقتي لخوض السباق الأخير في أحسن الأحوال والظروف''.

ففي سباق نصف النهائي الذي جرى صباح اليوم الجمعة بستاد دو فرانس، راقب سجاتي السباق مثلما كان يتمناه، حيث قام بتوزيع طاقته و قواه بطريقة ذكية، حيث أشار بهذا الخصوص: "لقد قمت بتسيير جهودي بنجاح طوال السباق, و كان الهدف الأول يتمثل في التأهل للنهائي، وإلى ذلك الوقت، سأعمل على استرجاع كامل طاقتي وإمكانياتي. في السباق النهائي سيكون كلام آخر. أنا هادئ سأبذل المستحيل لحصد الميدالية الذهبية".

وسيكون التنافس على "البوديوم" الأولمبي على أشده يوم غد السبت على مضمار ملعب ستاد دو فرانس، بين مجموعة من المرشحين البارزين للفوز، على غرار بطل العالم الكندي ماركو آروب الذى نجح في تسيير مشواره التصفيات حتى النهائي، شأنه في ذلك شأن الكيني إيمانوال وانيونيي الذي فاز بسهولة كبيرة بسباق الدور نصف النهائي في ظرف (1 د 43 ثا 32 ج).