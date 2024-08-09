بخوش يشارك في اجتماع إفريقي بأكرا

شارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، في أشغال الاجتماع الثامن للمدراء العامين للجمارك لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي تم عقده يوم الجمعة 9 أوت 2024، بمقر الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالعاصمة الغانية أكرا، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك الجزائرية.

خلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالشأن الجمركي في إطار المنطقة، على غرار وضع الصيغة النهائية لوثيقة العبور، النظر في المسائل العالقة بشأن شهادة المنشأ الإلكترونية، النظر في تقارير مختلف لجان المنطقة، لاسيما تقرير الاجتماع الثامن للجنة الفرعية المكلفة بتسهيل التجارة والتعاون الجمركي والعبور، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 أوت 2024 والذي سبق اجتماع السادة المدراء العامين.

كما تمت دراسة قضايا التنفيذ المتعلقة بالملحقين “3” و”8″، والنظر في وضع إطار تنظيمي بشأن التعاون الجمركي والمساعدة الإدارية.

للتذكير، فإن الجزائر صادقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي (رواندا) يوم 21 مارس 2018 وذلك، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-133 المؤرخ في 22 شعبان 1442 الموافق لـ5 أفريل 2021.