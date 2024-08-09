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العالم

مشاهد مثيرة لـ"كمين البراء"

9 أوت 2024 ()
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بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة مشاهد من كمين مركب نفذه مقاتلوها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وأوضحت القسام أن الكمين الذي أطلقت عليه اسم "البراء" كان في محيط مسجد البراء بن عازب، وتعود مشاهده إلى 26 جويلية الماضي.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة للآليات الصهيونية وزراعة العبوات في منطقة الكمين، وقالت القسام إن عملية الزرع تمت في ديسمبر الماضي، وظل المقاتلون ينتظرون وصول آليات الاحتلال إلى المنطقة لأكثر من 8 أشهر.

وكانت القسام قد أعلنت في 26 جويلية الماضي تدمير مقاتليها دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركافا 4″ وحولهما عدد من الجنود بعبوتي "شواظ" في حي تل الهوى، إضافة إلى تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد بقوة مشاة وإيقاعها بين قتيل وجريح في الحي ذاته.

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