"الخضر" .. عمورة يتجه لتضييع تربص سبتمبر

لن يستأنف المهاجم الدولي الجزائري لنادي فولسبورغ، محمد أمين عمورة، الذي تعرض لإصابة على مستوى الرباط المفصلي، نشاطه قبل الراحة الدولية المقررة في شهر سبتمبر، حسبما كشفت عنه المجلة الرياضية الألمانية "كيكر".

وسيكون ابن مدينة جيجل مرغما على الغياب عن المباريات الثلاثة الأولى لنادي فولسبورغ للموسم الكروي الجديد: يوم 19 أوت خلال التنقل إلى كوبلنز في الدور 32 لكأس ألمانيا، يوم 25 أوت داخل الديار أمام بايرن ميونيخ في فتتاح البطولة الألمانية و31 أوت على ميدان الصاعد الجديد هولستاين كيال.

كما قد يغيب عمورة عن المباراتين الأوليين للفريق الوطني: يوم 5 سبتمبر أمام غينيا الاستوائية بملعب ميلود هدفي بوهران (سا 20:00) والثلاثاء 10 سبتمبر أمام ليبيريا بمونروفيا (سا 17:00 بتوقيت الجزائر) لحساب الجولتين الأوليين لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2025.

للتذكير، تعرض المهاجم الدولي الجزائري الأسبوع الماضي إلى إصابة على مستوى الرباط المفصلي خلال حصة تدريبية.