كيليا نمور توجه رسالة لإيمان خليف (فيديو)

وجهت البطلة الأولمبية الجزائرية، كيليا نمور، رسالة تشجيعية إلى مواطنتها إيمان خليف ساعات قليلة قبل خوضها المنازلة النهائية لوزن 66 كلغ في الملاكمة ضمن أولمبياد باريس 2024.

وقالت نمور في شريط فيديو نشرته اللجنة الأولمبية الجزائرية على صفحتها في "الفايسبوك": "إيمان، أتمنى لك التوفيق، أساندك بكل جوارحي، سأشجعك وراء الشاشة، قاتلي من أجل الميدالية الذهبية، نثق جميعا في قدراتك .. تحياتي".

وكانت كيليا نمور، قد أهدت الجزائر ميدالية ذهبية تاريخية في الجمباز بعد تفوقها في مسابقة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، في حين تسعى خليف لتحقيق ثاني ميدالية من المعدن النفيس للجزائر عندما تواجه ملاكمة صينية، مساء اليوم الجمعة.