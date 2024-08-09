أفراح كرة القدم الإسبانية تتواصل

فاز منتخب إسبانيا الأولمبي على نظيره الفرنسي بنتيجة 5ـ3 في نهائي منافسة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس 2024.

وفي مقابلة مثيرة احتضنها ملعب حديقة الأمراء بباريس تقدم أصحاب الأرض مبكرا قبل أن يستفيق الضيوف بتسجيل ثلاثية كاملة انتهى عليها الشوط الأول.

في المرحلة الثانية نجح "الديوك" في إدراك التعادل بهدفين في الربع ساعة الأخير، غير أن "لاروخا" حسم المواجهة في الوقت الإضافي بهدفين آخرين.

وبهذا يحسم المنتخب الاسباني الميدالية الذهبية تاركا الفضة لأشبال المدرب تيري هنري، لتتواصل أفراح كرة القدم الاسبانية بعد أقل من شهر من تتويج المنتخب الأول بكأس الأمم الأوروبية.