رسم جدارية لبطلة الملاكمة إيمان خليف بتيارت

أهدى الفنان التشكيلي مكي دفاس جدارية لبطلة الملاكمة إيمان خليف بساحة الشهداء بقلب مدينة تيارت تضامنا معها واعترافا بما قدمته للرياضة النسوية الجزائرية.

وحظي الفنان الشاب ابن جيجل باستقبال حار من طرف شباب تيارت، عندما بدأ مشروعه لرسم جدارية بنداء أطلقه على منصة التواصل الاجتماعي، لافتا إلى إنه متوجه إلى تيارت دون أن تكون له علاقة مع أي شاب هناك، في إشارة منه إلى "طلب الضيافة"، وكان له ما أراد إذ استقبله عند وصوله، الفنان محمد خليفة المعروف بـ"حمي" مصور محترف، و اجتمع حول العشرات من الشباب الذين تابعوا رسم جدارية التضامن مع خليف خطوة بخطوة وسط أنغام فرقة محلية إلى أن أنهى الفنان "البورتربه".

ويعد الفنان التشكيلي مكي دفاس من بين الشباب الذين طوروا فن الرسم في الشارع برسمه لجدارية الفنان القدير رويشد بقلب العاصمة الجزائر، ولوحات مشهورة في مناطق مختلفة من الوطن وخارجه.