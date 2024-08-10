حماس: مجزرة "التابعين".. استمرار "للإبادة النازية الصهيونية"

قالت حركة حماس في بيان، اليوم السبت، إن مجزرة مدرسة "التابعين" في حي الدرج، هي استمرار "للإبادة النازية الصهيونية" ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن الإدارة الأمريكية متواطئة في الجرائم.

واعتبرت حركة حماس، أن "مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج وسط مدينة غزة جريمة مروعة تشكل تصعيدا خطيرا في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي ترتكب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".

وأضافت أن "هذه المجزرة البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي والتي استهدفت مدرسة مكتظة بالنازحين أثناء صلاة الفجر ضد المدنيين الآمنين العزل، ليسقط أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى من المدنيين الأبرياء العزل لتتناثر جثثهم أشلاء متفحمة، هي تأكيد واضح من الحكومة الصهيونية، على مضيها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العزل، في مراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم".

وأكدت حركة حماس في بيانها أن "جيش العدو يختلق الذرائع لاستهداف المدنيين، والمدارس والمستشفيات وخيام النازحين، وكلها ذرائع واهية وأكاذيب مفضوحة لتبرير جرائمه".

وشددت الحركة على أن "تصاعد الإجرام الصهيوني، والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين العزل في كل مناطق قطاع غزة، لم يكن ليتواصل، لولا الدعم الأمريكي بشكل مباشر لحكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي، عبر تغطية جرائمها، ومدها بكل سبل الإسناد السياسي والعسكري، وهو ما يجعلها شريكةً بشكلٍ كامل فيها".

وطالبت "الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه المجازر، ووقف العدوان الصهيوني المتصاعد ضد شعبنا وأهلنا العزل".

وشن الجيش الصهيوني اليوم غارات بـ 3 صواريخ على مدرسة "التابعين" في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 125 شخصا في حصيلة أولية، وفق مصادر إعلامية محلية.

وزعم الجيش الهمجي أنه استهدف بالغارات "مقر قيادة عسكرية تابع لحركة حماس تم وضعه داخل المدرسة".