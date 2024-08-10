والي تيارت يكرم عائلة البطلة الأولمبية

كرم والي تيارت، علي بوقرة، عائلة الملاكمة البطلة الأولمبية إيمان خليف في افتتاح حفل أقيم اليوم السبت، على شرف المتفوقين في شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا نظمته مديرية التربية، وتزامن مع تتويج ابنة الجزائر وتيارت ليلة أمس، بالميدالية الذهبية الأغلى في تاريخ الألعاب الأولمبية، في وزن 66 كلغ للملاكمة النسوية، في أولمبياد باريس، بالنظر إلى ماعاشته هذه الرياضية من ضغط في السنوات الأخيرة و ازدادت حدته خلال ألعاب باريس.

واستجابت عائلة خليف المكونة من الأب (اعمر) والوالدة والشقيقة الصغرى للدعوة التي تلقتها من السلطات المحلية، وهي تعيش رفقة الشعب في ظل أجواء فرحة غير مسبوقة، ممزوحة بالسوسبانس ترقبا لميدالية يتمنى الجميع أن تكون من المعدن النفيس، عندما يخوض ابن تيارت الثاني جمال سجاتي هذا المساء السباق النهائي لـ 800 متر في أولمبياد باريس لتكون الثالثة للحزائر في هذا المحفل الدولي الهام، لتستمر أفراح الجزائريين.