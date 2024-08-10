بيان لوزارة الثقافة خاص بالناجحين في بكالوريا

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم السبت، عن فتح أبواب التسجيلات الأولية بالنسبة للناجحين في بكالوريا فنون.

ووفق بيان وزارة الثقافة، فإن الترشح لمسابقة دخول المدارس والمعاهد الوطنية التابعة لقطاع الثقافة والفنون، حسب الأولويات التالية:

- الأولوية رقم 1 : بكالوريا فنون الدخول من دون مسابقة.

- الأولوية رقم 2 : بكالوريا آداب وفلسفة ولغات أجنبية.

- الأولوية رقم 3 : بكالوريا علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي تسيير واقتصاد.

بالنسبة للأولوية 2 و3 يخضع التسجيل النهائي لشرط السن المحدد بـ 24 سنة عند 31 ديسمبر 2024 ونتائج المسابقة التي ستجرى على مستوى كل معهد أو مدرسة، يضيف بيان الوزارة.