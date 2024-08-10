هذا موعد عودة خليف ونمور إلى الجزائر

ستحظى البطلة الجزائرية إيمان خليف ومعها فراشة الجمباز الجزائري كيليا نمور باستقبال شعبي ورسمي بعد غد الإثنين بمناسبة عودتهما إلى الجزائر مع بقية أفراد البعثة الجزائرية المشاركة في أولمبياد باريس.

والتحقت خليف في حدود الساعة 2:30 صباحا بمقر البعثة الجزائرية في القرية الأولمبية بعد انهت كل التزاماتها التي رافقت منازلتها وتتويجها بذهبية وزن -66 كلغ

ومن المرتقب أن تتواجد خليف هذا المساء بملعب "ستاد دو فرانس" من أجل دعم وتشجيع مواطنها جمال سجاتي في نهائي سباق 800 متر وهو البطل الذي تعلق عليه أمال كبيرة لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ المشاركة الجزائرية بالوصول إلى الميدالية الذهبية الثالثة وحتى يكون بالتالي معنيا بمختلف التكريمات الرسمية والشعبية التي سيحظى بها الأبطال عند العودة إلى الجزائر.