‏ الفريق أول السعيد شنقريحة يكرم أشبال الأمة

ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم السبت، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2024.

وبلغ الفريق أول السعيد شنقريحة، -وفق بيان وزارة الدفاع الوطني- الشبلات والأشبال المتفوقين تهاني رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، نظير النتائج الممتازة المحققة من طرف مدارس أشبال الأمة في هذه الدورة.

أكد شنقريحة أن "هذا النجاح يعد نتيجة طبيعية للمقاربة الشاملة وبعيدة النظر التي انتهجتها القيادة العليا في سبيل النهوض بقدرات جيشنا العتيد".