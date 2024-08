Hamas: le massacre d'Al-Tabe'en est la continuation de "l'extermination nazie sioniste"

Dans un communiqué publié aujourd'hui, samedi, le mouvement Hamas a déclaré que le massacre de l'école "At-Tabe'een" dans le quartier de Daraj à Gaza est la continuation d'une "extermination nazie sioniste" contre le peuple palestinien, considérant que l'administration américaine est complice des crimes.

Le Hamas a qualifié le massacre de l'école At-Tabe'een au centre de Gaza de "crime horrible constituant une escalade dangereuse dans une série de crimes et de massacres sans précédent dans l'histoire des guerres", perpétrés dans la bande de Gaza par les "nouveaux nazis".

Le communiqué précise que ce "massacre horrible" commis par l'armée d'occupation nazie, ciblant une école bondée de déplacés pendant la prière de l'aube et tuant plus de 100 martyrs et des dizaines de blessés parmi les civils innocents, avec des corps réduits en morceaux calcinés, est une confirmation claire du fait que le gouvernement sioniste poursuit sa guerre d'extermination contre le peuple palestinien. Cette guerre se manifeste par des attaques répétées et systématiques contre les civils innocents dans les centres de déplacés et les quartiers résidentiels, commettant des crimes atroces.

Le mouvement a également affirmé que "l'armée ennemie invente des prétextes pour cibler les civils, les écoles, les hôpitaux et les tentes des déplacés, tous des prétextes faux et des mensonges flagrants pour justifier ses crimes", soulignant que "l'escalade des crimes sionistes et les violations étendues contre les civils dans toutes les zones de la bande de Gaza n'auraient pas continué sans le soutien direct de l'administration américaine au gouvernement des extrémistes sionistes et à son armée terroriste, en couvrant ses crimes et en lui fournissant toute forme de soutien politique et militaire, ce qui en fait un partenaire complet dans ces crimes".

Le Hamas a appelé "les pays arabes et musulmans ainsi que la communauté internationale à assumer leurs responsabilités et à agir immédiatement pour arrêter ces massacres et mettre fin à l'agression sioniste croissante contre notre peuple et nos concitoyens innocents".

Selon des sources médiatiques locales, l'armée sioniste a mené aujourd'hui des frappes aériennes avec 3 missiles sur l'école "At-Tabe'een" dans le quartier de Daraj au centre de Gaza, faisant 125 morts selon un bilan préliminaire.

L'armée a prétendu que les frappes visaient un "quartier général militaire de Hamas situé à l'intérieur de l'école".