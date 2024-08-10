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مال و أعمال

شركات جديدة لإنتاج اللحوم والأجبان والزيوت

10 أوت 2024 ()
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استفاد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من 03 مؤسسات تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها. 

وجاء في بيان لوزارة الفلاحة، اليوم السبت، أنه "تنفيذا لمخرجات مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير بتاريخ 05 أوت 2024، المتعلق باسترجاع الأملاك العقارية و المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها إلى المؤسسات العمومية، استفاد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من 03 مؤسسات تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها".

ويتعلق الأمر، بـ:

- شركة لإنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك، التي أسندت إلى مجمع  AGROLOG.

- شركة متخصصة في إنتاج الأجبان، تم إسنادها إلى مجمع الحليب ومشتقاته GIPLAIT.

- شركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها إلى شركة تطوير الزراعات الاستراتيجية DCAS.

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