آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز صوامع تخزين الحبوب بـ 18 ولاية

10 أوت 2024 ()

38serv

+ -

تم إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية وهذا بغرض إنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى 18 ولاية عبر التراب الوطني، حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية.

ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي رقم 24-251 الذي وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي في 29 جويلية الماضي، تقدر المساحة الإجمالية لقطع الأراضي الفلاحية الموجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب 86 هكتارا و96 أرا و8 سنتيار.

وتوجد هذه القطع في كل من ولايات الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، المسيلة، وهران، بومرداس، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، عين الدفلى وغليزان.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    عامل نظافة ببريان يعيد نصف مليار لصاحبه

    7381 قراءة
  • 3

    أبطال الجزائر يعودون إلى أرض الوطن (فيديو)

    4802 قراءة
  • 4

    رقعة الحرائق تتّسع بعدة ولايات

    4309 قراءة
  • 5

    حالة ترقب تسبق إعلان تبون "التزاماته"

    2981 قراءة