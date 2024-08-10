إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز صوامع تخزين الحبوب بـ 18 ولاية

تم إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية وهذا بغرض إنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى 18 ولاية عبر التراب الوطني، حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية.

ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي رقم 24-251 الذي وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي في 29 جويلية الماضي، تقدر المساحة الإجمالية لقطع الأراضي الفلاحية الموجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب 86 هكتارا و96 أرا و8 سنتيار.

وتوجد هذه القطع في كل من ولايات الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، المسيلة، وهران، بومرداس، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، عين الدفلى وغليزان.