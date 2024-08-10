شاشة عملاقة بالسوقر لمتابعة نهائي 800 متر

قرر رئيس جمعية نجوم تيارت لكرة القدم، نور الدين زواوي، نصب شاشة عملاقة ملك له مجانا بالقاعة المتعددة الرياضات المحاذية لملعب الفاتح نوفمبر ببلدية السوقر، للسماح لعدد كبير من المواطنين بمتابعة سباق نهائي 800 متر لأولمبياد باريس هذا المساء، الذي يشارك فيه ابن الجزائر ومدينة السوقر جمال سجاتي، وكل الآمال معلقة عليه لجلب الميدالية الذهبية ورفع الراية الوطنية وعزف النشيد الوطني للمرة الثالثة تواليا بأولمبياد باريس.

وكان نور الدين زواوي الناشط الجمعوي الرياضي، نصب نفس الشاشة العملاقة بالملعب الجواري ليلة أمس بقرية بيبان مصباح التابعة لبلدية عين بوشقيف، مكان إقامة عائلة البطلة الأولمبية إيمان خليف والتي تبعد عن مدينة السوقر بربع ساعة تنقلا بسيارة.

وتعيش ولاية تيارت "مهد أبطال الأولمبياد" هذه الأيام عرسا دون توقف احتفالا بالنتائج المشرفة لرياضيينا، كسر الروتين اليومي و "أنعش" الحياة في الجو الحار الذي تعرفه المنطقة.