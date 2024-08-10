مسؤولة أممية تشكر الجزائر

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم، اتصالا هاتفيا من المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، غادة والي.

ووفق بيان وزارة الخارجية، فإن المسؤولة الأممية أعربت خلال هذه المكالمة، "عن خالص امتنانها وتقديرها للجهود الحثيثة وللدور الهام الذي اضطلعت به الجزائر في تيسير المفاوضات نحو اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهو الاعتماد الذي تم بالإجماع يوم الخميس الماضي".

كما هنأت ذات المسؤولة "بلادنا على رئاستها المتميزة للمسار التفاوضي بكل حكمة واقتدار، وعلى تمكنها من تحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبر مكسباً ثميناً للمجموعة الدولية، لا سيما وأن الاتفاقية المذكورة تعتبر أول صك قانوني دولي يعنى حصرياً بمسائل مكافحة الجريمة السيبرانية".

واتفق الطرفان على "مواصلة التنسيق البيني وتعزيزه في أفق الإقرار الرسمي للاتفاقية المذكورة، وذلك خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر المقبل"، يختم البيان.