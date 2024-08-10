قطار: إعطاء إشارة انطلاق خط عنابة تونس

أعطى، اليوم السبت، وزير النقل محمد لحبيب زهانة من المحطة الدولية بسوق أهراس إشارة إعادة تشغيل خط السكة الحديدية لنقل المسافرين الرابط بين الجزائر وتونس.

وكان في استقبال الوزير زهانة والوفد الوزاري المرافق في الجانب لتونسي سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل بمعية كوكة سمير والي ولاية جندوبة بمحطة القطار بغار الدماء، على مسافة 52 كلم من محطة سوق أهراس بالجزائر.

وحسب الشروح المقدمة للوزير فان هذا الخط الممتد على مسافة 357 كلم والذي يعود للاستغلال بعد 30 سنة من التوقف يضمنه قطار مكون من عربتين من الدرجة الأولى وعربتين من الدرجة الثانية بطاقة استيعاب تصل إلى 300 مسافر في الرحلة الواحدة إضافة إلى عربة لضمان خدمات الإطعام أثناء الرحلة وعربة إضافية مخصصة لنقل الأمتعة، فيما تستغرق عملية معالجة عبور كل مسافر دقيقة واحدة.

بالمناسبة أوضح وزير النقل أن إعادة تشغيل قطار نقل المسافرين بين الجزائر وتونس يعد ثمرة جهود للتوجهات السياسية بين السلطات العليا للبلدين التي تأكد في كل مرة على مدى متانة العلاقة بين الشعبين الشقيقين مضيفا بأن بعد هذا الخط من شأنه المساهمة بعملية تنقل المواطنين بين البلدين وكذا إنعاش الحركة الاقتصادية بينهما.

وأضاف الوزير بأن هذا الخط يأتي كذلك في إطار تجسيد الاتفاقية يندرج في إطار تجسيد الاتفاقية الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا، كما ستكون لهذا الخط تأثيرات إيجابية على سكان المناطق الحدودية لكلى البلدين وعلى المتعاملين الاقتصاديين بنقل الصادرات وشحنها.

واستنادا إلى معلومات مقدمة من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فان الرحلة التجارية الأولى ستنطلق من محطة تونس العاصمة يوم الأحد 11 أوت 2024 بينما ستنطلق الرحلة التجارية الأولى من محطة عنابة بالجزائر يوم الثلاثاء 13 من نفس الشهر.

وستتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة للجمهورية التونسية حسبما تم إيضاحه.