تواصل عملية إخماد حرائق تيزي وزو

اندلعت خلال الأيام الأخيرة ألسنة اللهب بالعديد من الغابات في عدة قرى ومداشر ولاية تيزي وزو الأمر الذي ما عجل بدق ناقوس الخطر.

وقد تسببت هذه النيران في إتلاف آلاف الهكتارات من الأدغال والغابات وكذا أشجار الزيتون والأشجار المثمرة.

وأكدت مديرية الحماية المدنية أن عملية إخماد الحريق الذي شب ظهيرة اليوم السبت بغابة بني دوالة متواصلة من خلال تسخير إمكانيات بشرية هامة من قبل مصالح الحماية المدنية.

وجاء في بيان ذات الهيئة: "تواصل عملية إخماد حرائق قرى تاقرارت، توريرت موسى، تقراقرا ببلدية آيت محمود، وقرى آيت فراح، بوحاق ببلدية الأربعاء ناث ايراثن".

ووفق بيان ذات الهيئة تم تدعيم فرق التدخل لولاية تيزي وزو في عملية إخماد حريق غابة ببني دوالة بالرتل المتنقل للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، الرتل المتنقل لولاية البيض المتواجد بولاية البويرة، الرتل المتنقل لولاية النعامة المتواجد بولاية تيزي وزو، المفرزة الجهوية لولاية البليدة، 06 طائرات AT802 وطائرة BE200.

ومن جهة أخرى دعت مديرية الحماية المدنية بولاية تيزي وزو المواطنين إلى التحلي بالوعي وتجنب إشعال النيران في الغابات وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحرائق الرهيبة حيث قاموا بنشر صور النيران وهي تلتهم عدة غابات وآخرون نشروا صور مروحيات وحدات الحماية المدنية وهي تخمد لهيب ألسنة النيران التي أتت على الأخضر واليابس.

كما تم إطلاق حملات واسعة لوقف نزيف الثروة الغابية ووضع حد للمتسببين في ذلك فيما تم إجلاء العشرات من الأشخاص والعائلات من منازلهم.