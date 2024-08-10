مجزرة حي الدرج .. الجزائر تتحرك بمجلس الأمن

دعت الجزائر، اليوم السبت، إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي هذا الثلاثاء بشأن مجزرة حي الدرج بقطاع غزة.

وحسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي بنيويورك، لوكالة الأنباء الجزائرية، يأتي طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ "بناء على التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد الهجوم الجوي الذي شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدرسة في غزة".

وأضاف ذات المصدر أن "هذا الطلب تم تقديمه بالتشاور مع دولة فلسطين"، موضحا أن طلب الجزائر "يحظى بتأييد دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن".

وارتكب جيش الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بعد أن استهدف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين، خلال صلاة الفجر.

ووفق السلطات المحلية أوقع القصف أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، فيما اعترف جيش الاحتلال باستهداف المدرسة، وزعم أن عناصر وقيادات من حركة "حماس" كانوا فيها.

تتواصل الحرب الصهيونية الوحشية على قطاع غزة لليوم الـ309 على التوالي، وسط قصف عنيف يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً، ويدمر كل ما بقي من مقومات الحياة من مبانٍ ومدارس ومراكز صحية.