ميدالية برونزية لجمال سجاتي (فيديو)

أضاف العداء جمال سجاتي ميدالية جديدة للجزائر في أولمبياد باريس 2024، محققا برونزية سباق الـ800 متر ضمن منافسات ألعاب القوى التي تقام على مضمار ملعب "ستاد دو فرونس".

ولم يستطع صاحب الـ25 عاما مجاراة النسق السريع الذي فرضه الكيني إيمانويل وانيونيي المتوج بالذهب بتوقيت 1:41:19 ثم تبعه بطل العالم الكندي ماركو أروب (الفضية) بتوقيت 1:41:20.

وأنهى ابن مدينة السوقر السباق في المركز الثالث بتوقيت قدره 1:41:50، ليحقق أول ميدالية أولمبية في مشواره الرياضي بعد فضية بطولة العالم قبل سنتين.

وبهذا يرتفع رصيد الجزائر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية إلى 3 ميداليات، ذهبيتان لكيليا نمور وإيمان خليف وبرونزية لجمال سجاتي.

وتعد هذه الميدالية هي الأولى للجزائر في ألعاب القوى، منذ الفضيتين اللتين حققهما توفيق مخلوفي في اختصاصي 800 متر و1500 متر، خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.