قبول ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن اللائحة الأولية المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس أكتوبر المقبل.

وصادق مجلس الهيئة على قائمة تضم ثلاثة مترشحبن، هم الرئيس قيس سعيد الذي قدم أكثر من 200 ألف تزكية شعبية، ورئيس حركة الشعب (توجه قومي)، زهير المغزاوي، الذي قدم 11 ألف تزكية، والمترشح العياشي زمال وهو رئيس حركة عازمون.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في ندوة صحفية تم رفض 14 مترشحا، بما فيهم المترشح البارز منذر الزنايدي الذي كان قد أعلن أمس عن تلقيه إشعارا من قبل هيئة الانتخابات بتعويض أكثر من ألفي تزكية.

ويبقى أمام المترشحين الذين رفضت ملفاتهم تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية، قبل أن يتم اعتماد القائمة النهائية للمترشحين، قبل الثالث سبتمبر المقبل.