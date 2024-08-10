سجاتي يرد على "المزاعم الفرنسية" (فيديو)

رد العداء الجزائري، جمال سجاتي، على التقارير الإعلامية الفرنسية التي زعمت أن "أعوان المكتب المركزي لمكافحة الاعتداءات على البيئة والصحة العمومية والمكلف أيضًا بمكافحة المنشطات، أجروا عمليات تفتيش في القرية الأولمبية يوم الخميس 8 أوت، في إطار تحقيق يستهدف الرياضي الجزائري".

ونشرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، مساء اليوم، شريط فيديو تضمن تصريحات مقتضبة لصاحب الميدالية برونزية الأولمبية في سباق الـ800 متر في ألعاب القوى، قال فيها: "أنا سعيد جدا بالميدالية التي أهديتها للجزائر، أريد أن أطمئن الشعب الجزائري أنه لم يحدث لي شيء في القرية الأولمبية".

وأضاف سجاتي: "هذه هي حياة الرياضي في المستوى العالي، الذي يبقى معرضا لمثل هذه الأحداث، أطمئن الشعب الجزائري أنني بخير وسأسعى لإفراحه مستقبلا، تحيا الجزائر".