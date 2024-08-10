حرائق .. المدير العام للحماية المدنية في تيزي وزو

تنقل نهار اليوم المدير العام الحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف إلى ولاية تيزي وزو للوقوف على سير عمليات التدخل لإخماد حرائق الغابات بكل من آيت فراح إمربطن وعزوزة بلدية الأربعاء نايث ايرثن، حسبما ما جاء اليوم السبت في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وبالمناسبة أسدى العقيد بوغلاف "تعليمات لمدير تنظيم و تنسيق العمليات بتدعيـم الفرق المتدخلة بوسائل بشرية ومادية إضافية وإعطاء دائما الأولوية لحماية الأشخاص والمجمعات السكنية"، حسب نفس المصدر.

ووفق بيان لمديرية الحماية المدنية بتيزي وزو، على الساعة الثامنة مساء، فإن عملية إخماد الحرائق متواصلة في غابة آيت فراح إمربطن ببلدية الأربعاء نايث ايرثن وغابة بعزوزة بنفس البلدية، إضافة إلى حريق غابة بقراريث ثوريث موسى في بلدية الأربعاء آيت محمود.

في المقابل، تم إخماد حريق غابة بمنطقة تخوخت الطريق الوطني رقم 30 في بلدية آيت محمود وحريق غابة واد عيسي ببلدية تيزي وزو.