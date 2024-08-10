الجزائر تعادل أحسن مشاركة أولمبية

اختتمت، اليوم السبت، المشاركة الجزائرية في أولمبياد باريس 2024، والتي أسفرت عن تحقيق ثلاثة ميداليات، ذهبيتان وبرونزية.

وكان الثنائي جمال سجاتي ووليد بيداني آخر ممثلي الوفد الجزائري في باريس، وإذا كان الأول توج ببرونزية سباق الـ800 متر في ألعاب القوى، جاءت مشاركة الثاني مخيبة حيث انسحب بعد أول محاولة فشل فيها لرفع 190 كلغ في منافسة رفع الأثقال.

وتضاف برونزية سجاتي إلى ذهبيتي كيليا نمور في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات (الجمباز) وإيمان خليف في وزن 66 كلغ (الملاكمة).

وبهذا تصبح المشاركة الجزائرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الأحسن في التاريخ رفقة دورة أتلانتا 1996.

وخلال دورة أتلانتا حقق نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 متر رجال (ألعاب القوى)، الراحل حسين سلطاني ذهبية الوزن الخفيف رجال (ملاكمة) ومحمد بحاري برونزية الوزن المتوسط رجال (ملاكمة).

ورغم هذه الحصيلة الإيجابية مقارنة مع الدورات الأولمبية الأخيرة إلا أنه باستثناء الثلاثي المتوج الذي كان مرشحا قبل بداية الدورة، سجل بقية الرياضيين مشاركات كارثية وغادر أغلبهم من الأدوار الأولى بأداء هزيل، ما يستوجب مراجعة العديد من الأمور وبداية التحضير من الآن للدورة المقبلة التي ستقام في لوس أنجلوس سنة 2028.