أفضل إضافات كروم

إضافات متصفح غوغل كروم تشبه البرامج الصغيرة التي تساعدك على تخصيص تجربة التصفح. ستجدها في الزاوية العليا اليمنى من المتصفح ليسهل الوصول إليها سريعا، وتعمل كثير منها في الخلفية، مثل إضافات حجب الإعلانات وغيرها، ويمكنك إضافتها من متجر غوغل كروم المخصص تحديدا لهذا الغرض. وهذه قائمة بأفضل الإضافات التي تقدم خدمات أو ميزات تساعدك على زيادة الإنتاجية في أثناء يومك.

إضافة "فوكاس غارد"



إضافة "فوكاس غارد" (FocusGuard) بسيطة ولكنها قوية، إذ تتيح لك حجب المواقع التي تعرف أنها تؤثر سلبا على إنتاجيتك. بشكل افتراضي، تحجب تلك الإضافة مواقع مثل يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وواتساب وإكس وغيرها، كما يمكنك تخصيص قائمة الحجب حسب احتياجاتك الخاصة. كذلك تتيح لك تعيين فترات استراحة مجدولة من خلال قائمة "إعدادات الوقت"، مما يضمن أن بإمكانك تخصيص أوقات للراحة دون فقدان التركيز على مهام العمل.



تتميز الإضافة بحماية بكلمة مرور للمواقع المحجوبة ووضع تركيز لا يمكن إيقافه، مما يضمن تقليل التشتت وزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد.



إضافة "ستريكت ورك فلو"



إضافة "ستريكت ورك فلو" (Strict Workflow) تعتمد على تقنية "بومودورو" الشهيرة، وهي طريقة لإدارة الوقت تتضمن العمل لفترة محددة (مثلا 25 دقيقة) تليها استراحة قصيرة (5 دقائق). تحجب الإضافة المواقع التي تُعرف بأنها تسبب التشتت في أثناء فترات العمل وتسمح بالوصول إليها خلال فترات الاستراحة، مما يضمن لك تخصيص وقت محدد للراحة مع الحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية.



يمكنك كذلك تخصيص قائمة المواقع المحجوبة وتعيين فترات العمل والاستراحة المفضلة لديك. هذا النهج المنظم يساعد في تجنب الإرهاق ويضمن ثبات التركيز والإنتاجية طوال اليوم.



إضافة "توغل"



إضافة "توغل" (Toggl) هي إضافة لتتبع الوقت، إذ تسجل الوقت الذي تقضيه في مختلف المهام. وتعمل عبر أجهزة متعددة، مما يتيح لك تتبع وقت المهمة سواء كنت تعمل على الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. توفر الإضافة إحصائيات تفصيلية غن كيفية قضاء وقتك، مما يساعدك في تحديد العناصر التي تحتاج إلى التحسين وضمان استفادتك من وقتك بصورة فعالة أكثر.



تتضمن الإضافة وظيفة تذكير لتنبيهك عندما يحين وقت الاستراحة، مما يدعم سير العمل بتوازن. يمكن استخدامها مع أكثر من 100 أداة لمهام العمل مثل تريلو وسلاك وغيرها، مما يتيح لك بدء المؤقت مباشرة من هذه التطبيقات دون الحاجة للتبديل بين الصفحات. هذا التكامل السلس يجعلها أداة مميزة لأي شخص يسعى للحصول على صورة أفضل لعادات إدارة وقته وتطوير تلك العادات استنادا إلى البيانات الحقيقية.



إضافة "وركونا"



إضافة "وركونا" (Workona) من أفضل الإضافات في غوغل كروم التي تساعدك على تنظيم التبويبات في مساحات لمشاريع مختلفة. كما تحفظ عملك تلقائيا، مما يتيح لك إغلاق وإعادة فتح مساحات العمل بالتبويبات الكثيرة المفتوحة من دون فقدانها. تضمن ميزات إدارة التبويبات إمكانية التنقل بسهولة بين المشاريع المختلفة والحفاظ على مساحة عمل خالية من الفوضى التي يعاني منها كثير عند فتح تبويبات بأعداد ضخمة في متصفح كروم.



تتضمن الإضافة أيضا ميزة تعليق التبويبات المدمجة للحفاظ على استهلاك الذاكرة العشوائية في جهازك، مما يضمن تشغيل الجهاز بسلاسة حتى مع وجود عديد من التبويبات المفتوحة. وتمكن مزامنتها عبر الأجهزة المختلفة، مما يتيح لك الوصول إلى مشاريعك أينما ذهبت، كذلك تحتوي على وظيفة بحث قوية للعثور على التبويبات والتبديل بينها بسرعة.



إضافة "تودويست"



إضافة "تودويست" (Todoist) من الأدوات القوية المتخصصة في قوائم وإدارة المهام وتتكامل بسهولة مع متصفح غوغل كروم. تتيح لك إضافة المتصفح هذه إنشاء وإدارة المهام مباشرة من داخله دون الحاجة إلى فتح تطبيق الأداة نفسها، فيمكنك إضافة المهام سريعا، وتعيين تواريخ تسليم المهام، وأولويات العناصر، وكل ذلك من داخل الإضافة في متصفح كروم.



كما يمكن لهذه الإضافة تتبع المهام المكتملة، مما يوفر لك سجلا بما أنجزته ويساعدك على متابعة تقدمك بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ميزة الإضافة السريعة لتضمين مزيد من التفاصيل، مثل تواريخ التسليم ومستويات الأولوية لكل مهمة، كذلك تتوفر اختصارات لوحة المفاتيح لتبسيط إدارة المهام أكثر.



إضافة "وايز وان"



إضافة "وايز وان" (Wiseone) هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز إنتاجيتك في أثناء التصفح والقراءة على مواقع الأنترنت المختلفة. توفر الإضافة ميزات مثل تلخيص المحتوى وطرح الأسئلة على أي صفحة من تلك المواقع ومراجعة المعلومات بداخلها ومقارنتها بمصادر أخرى موثوقة. تساعدك الإضافة على توفير الوقت عبر تقديم الحقائق الأساسية وتسهيل فهم المصطلحات المعقدة وتقديم وجهات نظر مختلفة بشأن أي موضوع تقرأه.



يمكنك بسهولة فهم المصطلحات المعقدة على أي صفحة بفضل ميزة التركيز في الإضافة، والوصول إلى مجموعة متنوعة من المصادر الموثوقة مع ميزة المراجعة، واستكشاف المقالات الأخرى المرتبطة بالموضوع نفسه لتعميق فهمك واستيعابك إزاء هذا الأمر.



إضافة "شات جي بي تي – التلخيص والمحادثة"



إضافة "شات جي بي تي – التلخيص والمحادثة" (ChatGPT – Summarize & Chat) تحول تجربتك لتصفح مواقع الإنترنت إلى تجربة مميزة عبر تلخيص المحتوى في أي صفحة. تستخدم الإضافة روبوت المحادثة الشهير "شات جي بي تي" لتقدم لك ملخصات مختصرة لصفحات المواقع أو مقاطع فيديو يوتيوب، وتتيح لك التفاعل مع المحتوى عبر طرح الأسئلة أو مناقشة الموضوعات المختلفة.



ستحتاج إلى ربط هذه الإضافة بحسابك الخاص في "شات جي بي تي"، وهي إضافة مميزة للطلاب والباحثين وأي شخص يتطلع إلى تعزيز إنتاجيته وزيادة الكفاءة في رحلة تعلمه.



إضافة "مومنتم"



تستعيض إضافة "مومنتم" (Momentum) عن صفحة التبويب الجديد الافتراضية بلوحة تحكم مخصصة تتميز بخلفيات جميلة، وتقدم لك مقولات يومية ملهمة واقتباسات تحفيزية. وتتضمن أيضا وظيفة قائمة المهام واختصارات للمواقع المفضلة وبيانات الطقس المحلية.



تهدف هذه الإضافة إلى تعزيز الإلهام ومنحك جرعة من النشاط كل يوم، مما يساعدك على بدء اليوم بتركيز والحفاظ عليه طوال ساعات العمل. تشمل الميزات الأساسية وضع التوازن لتحديد فترات الاستراحة، وخيارات البحث المدمجة، وقائمة مهام بسيطة.



تساعدك تلك الإضافات في متصفح غوغل كروم في الحفاظ على تركيزك وتنظيم وقت عملك، وعبر دمج هذه الأدوات في متصفح غوغل كروم، يمكنك زيادة إنتاجيتك والاستفادة القصوى من يومك.