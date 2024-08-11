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مجتمع

موجة حر بعدد من الولايات

11 أوت 2024 ()

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حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من موجة حر تجتاح عددا من ولايات الوطن.

وأشار الديوان في تنبيه باللون البرتقالي على خريطة اليقظة أن درجات الحرارة قد تصل إلى 43 درجة مئوية طيلة نهار اليوم. وأضاف المصدر ذاته، أن الولايات المعنية هي بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وأضافت ذات المصالح في تنبيه لها خاص بنشاط رعدي يخص كل من ولايات سعيدة، سطيف، سيدي بلعباس، تيارت، الجلفة، باتنة، الأغواط، المسيلة، برج بوعربريج، البويرة، المدية، تيسمسيلت، تلمسان، عين الدفلى، ميلة، أم البواقي، قالمة وقسنطينة.

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